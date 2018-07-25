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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:18
Ничо ничо, следствие установит. Лучше хай сам колется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:19
А шо, на керівні посади в банку беруть хто недостатньо знає державну мову?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:25
Знает и пользуется эт чуток разное
Вот я страдаю по этому поводу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:25
Конкорд
Какие интересные следственные эксперименты у нас пошли! У кого еще какие идеи?
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