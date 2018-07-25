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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:49
V57
, Ви щось останнім часом хуліганите.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:52
Банк Конкорд
Ну чего фамилии имена и должности многих сапортов мы знаем, напримкр наша алла-мамка.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:08
MASolomko написав: Банк Конкорд написав:
Тут все тоже как бы анонимно сидят, разве не в этом смысл форума?
История деятельности может спокойно раскрыть всю анонимность. По цепочке собрать желаемую информацию
Многие банки знают кто за ником скрывается, ведь для решенире вопросов предоставляем ИНН. А сотрудники поддержки не скрываются за анонимностью, например Форвард ФИО сотрудника поддержки открыто размещает.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:08
Банк Конкорд написав: _Slava_ написав: Банк Конкорд написав:
Какие интересные следственные эксперименты у нас пошли! У кого еще какие идеи?
Ну а чего не хотите озвучить должность?) Он, в дельтавремена предправления Попова очень даже любила пообщаться со свинорылами здесь на ветке. )
Да и вообще, разве это имеет какое-то значение? Тут все тоже как бы анонимно сидят, разве не в этом смысл форума?
Виглядає що людина Ви хороша. Якщо банка щось накосячить - питання зможете порішати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:11
Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що людина Ви хороша. Якщо банка щось накосячить - питання зможете порішати?
Зроблю все можливе для прискореного вирішення питання
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:14
Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що людина Ви хороша. Якщо банка щось накосячить - питання зможете порішати?
Зроблю все можливе для прискореного вирішення питання
Ок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:44
Мусчина.
Лет 30.
Не студентостажер, конечно, но и не высший эшелон. Среднее звено.
Как то так.
Не ?
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mustbe
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:51
неск.человек. не?
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