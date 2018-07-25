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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:49
V57, Ви щось останнім часом хуліганите.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:52
Банк Конкорд
Ну чего фамилии имена и должности многих сапортов мы знаем, напримкр наша алла-мамка.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:56
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:03
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:08
Многие банки знают кто за ником скрывается, ведь для решенире вопросов предоставляем ИНН. А сотрудники поддержки не скрываются за анонимностью, например Форвард ФИО сотрудника поддержки открыто размещает.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:08
Виглядає що людина Ви хороша. Якщо банка щось накосячить - питання зможете порішати?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:11
Зроблю все можливе для прискореного вирішення питання
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:14
Ок.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:44
Мусчина.
Лет 30.
Не студентостажер, конечно, но и не высший эшелон. Среднее звено.
Как то так.
Не ?
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