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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:49

V57, Ви щось останнім часом хуліганите. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:52

Банк Конкорд

Ну чего фамилии имена и должности многих сапортов мы знаем, напримкр наша алла-мамка.
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Повідомлень: 34620
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:56

  Квесторе_поверніться написав:V57, Ви щось останнім часом хуліганите. :oops:

у відпустці не все заплановане потратив ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:03

  Банк Конкорд написав:Тут все тоже как бы анонимно сидят, разве не в этом смысл форума?
История деятельности может спокойно раскрыть всю анонимность. По цепочке собрать желаемую информацию ;)
MASolomko
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Повідомлень: 173
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:08

  MASolomko написав:
  Банк Конкорд написав:Тут все тоже как бы анонимно сидят, разве не в этом смысл форума?
История деятельности может спокойно раскрыть всю анонимность. По цепочке собрать желаемую информацию ;)

Многие банки знают кто за ником скрывается, ведь для решенире вопросов предоставляем ИНН. А сотрудники поддержки не скрываются за анонимностью, например Форвард ФИО сотрудника поддержки открыто размещает.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13567
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:08

  Банк Конкорд написав:
  _Slava_ написав:
  Банк Конкорд написав:Какие интересные следственные эксперименты у нас пошли! У кого еще какие идеи? :mrgreen:

Ну а чего не хотите озвучить должность?) Он, в дельтавремена предправления Попова очень даже любила пообщаться со свинорылами здесь на ветке. )

Да и вообще, разве это имеет какое-то значение? Тут все тоже как бы анонимно сидят, разве не в этом смысл форума?

Виглядає що людина Ви хороша. Якщо банка щось накосячить - питання зможете порішати?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:11

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що людина Ви хороша. Якщо банка щось накосячить - питання зможете порішати?

Зроблю все можливе для прискореного вирішення питання
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 396
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:14

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що людина Ви хороша. Якщо банка щось накосячить - питання зможете порішати?

Зроблю все можливе для прискореного вирішення питання

Ок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлень: 25247
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:44

Мусчина.
Лет 30.
Не студентостажер, конечно, но и не высший эшелон. Среднее звено.
Как то так.
Не ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:51

неск.человек. не?
v57
 
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