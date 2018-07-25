Не, не похоже.
Чуть более, чем явно - один человек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:22
А як на мене, то наш офпред - дефачка
От тільки з погонами питання, бо дійсно, має свіженьку інфо і дуже швидко розбирається з питаннями
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:29
По стилю ответов на вопросы - девушка в розовых очках.
Если не девушка, то парень нетрадиционной ориентации.
Но точно человек с еще очень малым багажом за плечами.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:06
Re: Конкорд
...н-да к единому мнению не пришли - оценка слишком разная
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:27
Может, судя по реакции на мужа, что не муж он уж вовсе.
Щось мені з ТАС "щастить"
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