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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364365>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:53

Не, не похоже.
Чуть более, чем явно - один человек
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:22

А як на мене, то наш офпред - дефачка :P
От тільки з погонами питання, бо дійсно, має свіженьку інфо і дуже швидко розбирається з питаннями
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Повідомлень: 142
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:29

  Банк Конкорд написав:Какие интересные следственные эксперименты у нас пошли! У кого еще какие идеи? :mrgreen:

По стилю ответов на вопросы - девушка в розовых очках.
Если не девушка, то парень нетрадиционной ориентации.
Но точно человек с еще очень малым багажом за плечами.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:06

Re: Конкорд

...н-да к единому мнению не пришли - оценка слишком разная :D
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:38

А может прям сами сестрички нам отвечают?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:27

  guntherhouse777 написав:А может прям сами сестрички нам отвечают?)

Может, судя по реакции на мужа, что не муж он уж вовсе.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:51

Re: Конкорд

Хорошо бы всегда так - в этой теме обсуждать только пол офпреда, а не косяки и подлянки литака
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:29

Re: Конкорд

Судя по ответу
  Банк Конкорд написав:Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос

Я сомневаюсь, что
  guntherhouse777 написав:мужчина, причем, с высокой посадой в банке

Соглашусь с cds77
  cds77 написав:По стилю ответов на вопросы - девушка в розовых очках.
Если не девушка, то парень нетрадиционной ориентации.
Но точно человек с еще очень малым багажом за плечами

Но думаю, что скорее всего 2 человека, т.к. некоторые ответы явно "мужские".
SergR
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:30

Re: Конкорд

Вопрос к офпреду - когда будут опять доступны холды по карте в icon25? Уже больше 2-х недель не работает.....
SergR
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:07

  SergR написав:Вопрос к офпреду - когда будут опять доступны холды по карте в icon25? Уже больше 2-х недель не работает.....

Программисты работают над исправлениями в icON25, скоро должно быть все исправлено :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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