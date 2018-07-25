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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:08

  SergR написав:Но думаю, что скорее всего 2 человека, т.к. некоторые ответы явно "мужские".

Теперь у меня походу диагностировали раздвоение личности :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 402
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:10

  Банк Конкорд написав:
  SergR написав:Вопрос к офпреду - когда будут опять доступны холды по карте в icon25? Уже больше 2-х недель не работает.....

Программисты работают над исправлениями в icON25, скоро должно быть все исправлено :)

Така выдповідь не годиться.
1.Конкретна дата?
2. Що покращили в Айконі...тяжко знайти покращення?
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Повідомлень: 25256
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Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  SergR написав:Вопрос к офпреду - когда будут опять доступны холды по карте в icon25? Уже больше 2-х недель не работает.....

Программисты работают над исправлениями в icON25, скоро должно быть все исправлено :)

Така выдповідь не годиться.
1.Конкретна дата?
2. Що покращили в Айконі...тяжко знайти покращення?

12 липня давали терміни 2-3 тижні, чекаємо
Покращення - більшість, що обіцяв програміст. як мінімум можливість найменування шаблонів
Concord bank: concord.ua
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Повідомлень: 402
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:25

  Банк Конкорд написав:
  SergR написав:Но думаю, что скорее всего 2 человека, т.к. некоторые ответы явно "мужские".

Теперь у меня походу диагностировали раздвоение личности :lol:


вам пора делать камин-аут иначе народ не успокоится
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3
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:26

Банк Конкорд, значить 1 серпня року 2018 останній термін.
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Повідомлень: 25256
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:28

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, значить 1 серпня року 2018 останній термін.

если не перенесут, программеры ж они весёлые ребята :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:30

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, значить 1 серпня року 2018 останній термін.

Я розумію, що Ви довго чекали і хочете покращання, але невже Ви вважаєте, що виставляти мені терміни - це прискорить процес?
Concord bank: concord.ua
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Представник банку
 
Повідомлень: 402
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:30

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, значить 1 серпня року 2018 останній термін.

если не перенесут, программеры ж они весёлые ребята :)

Нехай хоч повернуть те що поламали. :(
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Повідомлень: 25256
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:31

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  SergR написав:Но думаю, что скорее всего 2 человека, т.к. некоторые ответы явно "мужские".

Теперь у меня походу диагностировали раздвоение личности :lol:


вам пора делать камин-аут иначе народ не успокоится

И остановить эту веселую дискуссию?! :(
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Повідомлень: 402
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:35

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, значить 1 серпня року 2018 останній термін.

Я розумію, що Ви довго чекали і хочете покращання, але невже Ви вважаєте, що виставляти мені терміни - це прискорить процес?

Не Вам виставляти а Ви виставили 3 тижні....12+21 (3 тижні)=33 липня =1-2 серпня. :oops:
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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