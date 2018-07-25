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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:08
SergR написав:
Но думаю, что скорее всего 2 человека, т.к. некоторые ответы явно "мужские".
Теперь у меня походу диагностировали раздвоение личности
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:10
Банк Конкорд написав: SergR написав:
Вопрос к офпреду - когда будут опять доступны холды по карте в icon25? Уже больше 2-х недель не работает.....
Программисты работают над исправлениями в icON25, скоро должно быть все исправлено
Така выдповідь не годиться.
1.Конкретна дата?
2. Що покращили в Айконі...тяжко знайти покращення?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:21
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: SergR написав:
Вопрос к офпреду - когда будут опять доступны холды по карте в icon25? Уже больше 2-х недель не работает.....
Программисты работают над исправлениями в icON25, скоро должно быть все исправлено
Така выдповідь не годиться.
1.Конкретна дата?
2. Що покращили в Айконі...тяжко знайти покращення?
12 липня давали терміни 2-3 тижні, чекаємо
Покращення - більшість, що обіцяв програміст. як мінімум можливість найменування шаблонів
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:25
Банк Конкорд написав: SergR написав:
Но думаю, что скорее всего 2 человека, т.к. некоторые ответы явно "мужские".
Теперь у меня походу диагностировали раздвоение личности
вам пора делать камин-аут иначе народ не успокоится
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:26
Банк Конкорд, значить 1 серпня року 2018 останній термін.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:28
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, значить 1 серпня року 2018 останній термін.
если не перенесут, программеры ж они весёлые ребята
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:30
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, значить 1 серпня року 2018 останній термін.
Я розумію, що Ви довго чекали і хочете покращання, але невже Ви вважаєте, що виставляти мені терміни - це прискорить процес?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:30
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, значить 1 серпня року 2018 останній термін.
если не перенесут, программеры ж они весёлые ребята
Нехай хоч повернуть те що поламали.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:31
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав: SergR написав:
Но думаю, что скорее всего 2 человека, т.к. некоторые ответы явно "мужские".
Теперь у меня походу диагностировали раздвоение личности
вам пора делать камин-аут иначе народ не успокоится
И остановить эту веселую дискуссию?!
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:35
Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, значить 1 серпня року 2018 останній термін.
Я розумію, що Ви довго чекали і хочете покращання, але невже Ви вважаєте, що виставляти мені терміни - це прискорить процес?
Не Вам виставляти а Ви виставили 3 тижні....12+21 (3 тижні)=33 липня =1-2 серпня.
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