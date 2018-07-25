Квесторе_поверніться написав:
Не Вам виставляти а Ви виставили 3 тижні....12+21 (3 тижні)=33 липня =1-2 серпня.
Ну раз 1-2 серпня, чи означає це що 1е не останній термін?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:57
Ну раз 1-2 серпня, чи означає це що 1е не останній термін?
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:08
Банк Конкорд, нехай буде на Іллі останній термін.
Не справитесь звання наілудшішого слід лишати. Ні?
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