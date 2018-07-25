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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, значить 1 серпня року 2018 останній термін.

Я розумію, що Ви довго чекали і хочете покращання, але невже Ви вважаєте, що виставляти мені терміни - це прискорить процес?

Не Вам виставляти а Ви виставили 3 тижні....12+21 (3 тижні)=33 липня =1-2 серпня. :oops:

Ну раз 1-2 серпня, чи означає це що 1е не останній термін? :oops:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:08

Банк Конкорд, нехай буде на Іллі останній термін.
Не справитесь звання наілудшішого слід лишати. Ні?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:20

Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:28

  mustbe написав:Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?

немає
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:31

  mustbe написав:Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?

Поддерживаю пожелание
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:57

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?

немає

Как трудно жить...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:58

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, нехай буде на Іллі останній термін.
Не справитесь звання наілудшішого слід лишати. Ні?

Звання було присвоєно не нами, а позбавляти чи ні - це вже Вам вирішувати
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:00

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?

немає

Как трудно жить...

Навпаки, це безпека Ваших коштів. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:06

Маразм это, а не безпека.
Почему то Приват, Алла, Эксим, Идея - такой фигнёй не страдают.

Давно заметил: чем меньше банка - тем более параноидально она относится к таким вопросам.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:07

  mustbe написав:Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
А в чём минус этого сообщения? Это распространяется только на веб-версию?
MASolomko
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  #<1 ... 363364365366>
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