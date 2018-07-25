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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:57
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, значить 1 серпня року 2018 останній термін.
Я розумію, що Ви довго чекали і хочете покращання, але невже Ви вважаєте, що виставляти мені терміни - це прискорить процес?
Не Вам виставляти а Ви виставили 3 тижні....12+21 (3 тижні)=33 липня =1-2 серпня.
Ну раз 1-2 серпня, чи означає це що 1е не останній термін?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:08
Банк Конкорд, нехай буде на Іллі останній термін.
Не справитесь звання наілудшішого слід лишати. Ні?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:20
Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
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mustbe
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:28
mustbe написав:
Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
немає
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:31
mustbe написав:
Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
Поддерживаю пожелание
Всё IMHO
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:57
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
немає
Как трудно жить...
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mustbe
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:58
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, нехай буде на Іллі останній термін.
Не справитесь звання наілудшішого слід лишати. Ні?
Звання було присвоєно не нами, а позбавляти чи ні - це вже Вам вирішувати
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:00
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
немає
Как трудно жить...
Навпаки, це безпека Ваших коштів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:06
Маразм это, а не безпека.
Почему то Приват, Алла, Эксим, Идея - такой фигнёй не страдают.
Давно заметил: чем меньше банка - тем более параноидально она относится к таким вопросам.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:07
mustbe написав:
Есть ли в туду-листе покращень
возможность отключения смс-подтверждения при входе в Икону ?
А в чём минус этого сообщения? Это распространяется только на веб-версию?
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