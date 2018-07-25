MASolomko
А подумать? Теряется время на получение и ввод этой лабуды
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:10
Re: Конкорд
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:15
У Привата есть крезоид, который может в один прекрасный момент залочить все ваши счета и требовать выслать ему фотку с фейсом и картой
У Алки и Идеи есть отключаемая СМС-проверка входа, у Идеи(за контроль логирования) ещё и платная
экСима просто ограничивает функционал при обычном входе
ещё Тася и ощАд с прибамбасами
Вот подход Альфы мне больше всего нравится: есть доп проверка, но её мона отключить. причём эту фичу внедрили при настойчивом пожелании форумчан
И параноики и гусары довольны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:17
Эта бессмысленная процедура просто отбирает время. Секюрности она не добавляет
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:18
Re: Конкорд
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:21
Чому ні, добавляє.
При перехваті логіна і пароля зловмисник може підглянути Вашу персональну інфо, яку може використати проти Вас. Якщо я двофакторний захист добути Ваші персональні дані більш складно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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