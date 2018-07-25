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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:09

MASolomko
А подумать? Теряется время на получение и ввод этой лабуды :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:10

Re: Конкорд

  MASolomko написав:только на веб-версию
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:15

  mustbe написав:Маразм это, а не безпека.
Почему то Приват, Алла, Эксим, Идея - такой фигнёй не страдают.

Давно заметил: чем меньше банка - тем более параноидально она относится к таким вопросам.

У Привата есть крезоид, который может в один прекрасный момент залочить все ваши счета и требовать выслать ему фотку с фейсом и картой
У Алки и Идеи есть отключаемая СМС-проверка входа, у Идеи(за контроль логирования) ещё и платная
экСима просто ограничивает функционал при обычном входе
ещё Тася и ощАд с прибамбасами
Вот подход Альфы мне больше всего нравится: есть доп проверка, но её мона отключить. причём эту фичу внедрили при настойчивом пожелании форумчан
И параноики и гусары довольны :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:17

Эта бессмысленная процедура просто отбирает время. Секюрности она не добавляет
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:18

Re: Конкорд

  clientage написав:Вот подход Альфы мне больше всего нравится: есть доп проверка, но её мона отключить. причём эту фичу внедрили при настойчивом пожелании форумчан
И параноики и гусары довольны :)


Так я о том и говорю - сделать её отключаемой в настройках
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:21

  mustbe написав:Эта бессмысленная процедура просто отбирает время. Секюрности она не добавляет

Чому ні, добавляє.
При перехваті логіна і пароля зловмисник може підглянути Вашу персональну інфо, яку може використати проти Вас. Якщо я двофакторний захист добути Ваші персональні дані більш складно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25265
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