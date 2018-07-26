Додано: Чет 26 лип, 2018 11:39

Банк Конкорд,

Заканчивается вклад в Вашем банке, г. Киев. Скажите, пожалуйста, нужно ли заказывать деньги заранее (до 100К)?

Спасибо!

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