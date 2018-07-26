1. Дзвінком на отделная - контакти на сайті
2. Дзвінком / листом в колл-центр
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:34
1. Дзвінком на отделная - контакти на сайті
2. Дзвінком / листом в колл-центр
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:43
Re: Конкорд
...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:48
Вони і власники і Наглядова рада...ось тільки із за їх спини там ще хтось вилядає.
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