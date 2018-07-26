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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:34
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Annet_ написав:Банк Конкорд
,
Заканчивается вклад в Вашем банке, г. Киев. Скажите, пожалуйста, нужно ли заказывать деньги заранее (до 100К)?
Спасибо!
Спасибо за вопрос. Лучше заказывать заранее
Якими каналами це можна здійснити?
1. Дзвінком на отделная - контакти на сайті
2. Дзвінком / листом в колл-центр
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:43
mustbe написав:
А всякие Соседки,
...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:48
-VICTOR- написав:
mustbe написав:
А всякие Соседки,
...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )
Вони і власники і Наглядова рада...ось тільки із за їх спини там ще хтось вилядає.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:01
Квесторе_поверніться написав: -VICTOR- написав:
mustbe написав:
А всякие Соседки,
...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )
Вони і власники і Наглядова рада...ось тільки із за їх спини там ще хтось вилядає.
Хто?!
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Повідомлень: 406
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:19
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:45
Да неужели ? Да не может такого быть !
Вы всё врёте !
Две работящие сестрички-соседки с нуля подняли свой бизнес и днепровская номенклатура тут совсем не при чем !
Совсем-совсем не при чем !
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mustbe
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:01
шо
уже и в этих ветках
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v57
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:21
Чим далі в ліс, тим товщі партизани ))
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babka_v_kedax
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