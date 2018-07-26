RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Annet_ написав:Банк Конкорд,
Заканчивается вклад в Вашем банке, г. Киев. Скажите, пожалуйста, нужно ли заказывать деньги заранее (до 100К)?
Спасибо!

Спасибо за вопрос. Лучше заказывать заранее

Якими каналами це можна здійснити?

1. Дзвінком на отделная - контакти на сайті
2. Дзвінком / листом в колл-центр
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 406
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:43

Re: Конкорд

  mustbe написав:А всякие Соседки,

...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6845
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:48

  -VICTOR- написав:
  mustbe написав:А всякие Соседки,

...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )

Вони і власники і Наглядова рада...ось тільки із за їх спини там ще хтось вилядає. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25277
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:01

  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:
  mustbe написав:А всякие Соседки,

...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )

Вони і власники і Наглядова рада...ось тільки із за їх спини там ще хтось вилядає. :)

Хто?! :shock:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 406
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:19

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:...) ну чего так сразу "всякие" ?...они одни и эксклюзивные ...в своем роде )

Вони і власники і Наглядова рада...ось тільки із за їх спини там ще хтось вилядає. :)

Хто?! :shock:

https://comments.ua/money/587080-sekret ... -semi.html
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25054
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:45

Да неужели ? Да не может такого быть !
Вы всё врёте !
Две работящие сестрички-соседки с нуля подняли свой бизнес и днепровская номенклатура тут совсем не при чем !
Совсем-совсем не при чем !
:)
mustbe
 
Повідомлень: 595
З нами з: 27.12.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:01

шо
уже и в этих ветках
v57
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 14.03.10
Подякував: 66 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:21

байки та казки

Чим далі в ліс, тим товщі партизани ))
babka_v_kedax
 
Повідомлень: 37
З нами з: 21.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:47

Якось невдобно получилось...

А що міст і далі реверсивний, досі не завершили?.... Ехх.
Viz
 
Повідомлень: 817
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 364365366367
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13604)
26.07.2018 20:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.