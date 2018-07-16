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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:47

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток ;)

З якого числа, якого місяця, якого року?

З цього числа, цього місяця, цього року

Банк Конкорд, напомните, с какго числа начала действовать новая ставка на остаток средств по доходной карте?!? помнится вы нам об этом говорили 16 июля :!:
Lost
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:34

Lost з 16.07.18.
042013
 
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З нами з: 22.07.18
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:53

  Lost написав:Банк Конкорд, напомните, с какго числа начала действовать новая ставка на остаток средств по доходной карте?!? помнится вы нам об этом говорили 16 июля :!:

Да. Новые тарифы действуют с 16.07.
До 15.07. будет начислено по ставке 12%
С 16.07. будет начислено по ставке 14%
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 408
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:03

042013, Банк Конкорд спасибо. А что изменилось в тарифах, которые начали действовать с 26.07.18 (ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Тарифного комітету №53 від 23.06.2018 р. Рішенням КУАП №64 від 12.07.2018 р.діють з 26.07.2018 року) ?!?
Lost
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:41

  Viz написав:Якось невдобно получилось... :oops:

А що міст і далі реверсивний, досі не завершили?.... Ехх.


Да, и реально он хуже стал, чем был
HackStock
 
Повідомлень: 72
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:11

  Lost написав:042013, Банк Конкорд спасибо. А что изменилось в тарифах, которые начали действовать с 26.07.18 (ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Тарифного комітету №53 від 23.06.2018 р. Рішенням КУАП №64 від 12.07.2018 р.діють з 26.07.2018 року) ?!?

ПАТ АКБ Конкорд, теперь АТ АКБ Конкорд
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 408
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 365366367368
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