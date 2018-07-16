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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:47
Банк Конкорд
Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав:
Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток
З якого числа, якого місяця, якого року?
З цього числа, цього місяця, цього року
, напомните, с какго числа начала действовать новая ставка на остаток средств по доходной карте?!? помнится вы нам об этом говорили 16 июля
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:34
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:53
Lost написав:Банк Конкорд
, напомните, с какго числа начала действовать новая ставка на остаток средств по доходной карте?!? помнится вы нам об этом говорили 16 июля
Да. Новые тарифы действуют с 16.07.
До 15.07. будет начислено по ставке 12%
С 16.07. будет начислено по ставке 14%
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:03
042013, Банк Конкорд спасибо. А что изменилось в тарифах, которые начали действовать с 26.07.18 (ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Тарифного комітету №53 від 23.06.2018 р. Рішенням КУАП №64 від 12.07.2018 р.діють з 26.07.2018 року) ?!?
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:41
Viz написав:
Якось невдобно получилось...
А що міст і далі реверсивний, досі не завершили?.... Ехх.
Да, и реально он хуже стал, чем был
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:11
Lost написав:042013
, Банк Конкорд
спасибо. А что изменилось в тарифах, которые начали действовать с 26.07.18 (ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Тарифного комітету №53 від 23.06.2018 р. Рішенням КУАП №64 від 12.07.2018 р.діють з 26.07.2018 року) ?!?
ПАТ АКБ Конкорд, теперь АТ АКБ Конкорд
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 18 раз.
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