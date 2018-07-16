Банк Конкорд, напомните, с какго числа начала действовать новая ставка на остаток средств по доходной карте?!? помнится вы нам об этом говорили 16 июля
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:47
Re: Конкорд
Банк Конкорд, напомните, с какго числа начала действовать новая ставка на остаток средств по доходной карте?!? помнится вы нам об этом говорили 16 июля
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:53
Да. Новые тарифы действуют с 16.07.
До 15.07. будет начислено по ставке 12%
С 16.07. будет начислено по ставке 14%
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:03
042013, Банк Конкорд спасибо. А что изменилось в тарифах, которые начали действовать с 26.07.18 (ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Тарифного комітету №53 від 23.06.2018 р. Рішенням КУАП №64 від 12.07.2018 р.діють з 26.07.2018 року) ?!?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:41
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:11
ПАТ АКБ Конкорд, теперь АТ АКБ Конкорд
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:54
Банк Конкорд
спасибо, в данном случае на тарифы продукта это не влияет
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:36
господа конедроччеры, скажите, за операции от сегодня кешбек будет выплачен в этом месяце? проводка от сегодня будет в понедельник - ну и понедельник же день выплаты %% на остаток и кешбека ... войдет или нет?
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