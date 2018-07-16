Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:36

господа конедроччеры, скажите, за операции от сегодня кешбек будет выплачен в этом месяце? проводка от сегодня будет в понедельник - ну и понедельник же день выплаты %% на остаток и кешбека ... войдет или нет?

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