ок
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лудший!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 13:48
а как работает зелённая дорожка в выходные и тёмное время суток? зачисление происходит по понедельникам и с утра?
...
Додано: Нед 29 лип, 2018 13:58
uaprofi, стандартно: авторизац лимит подымается в течен. 15..20мин, проводка -- на сл. опер. дн
... делайте хоть что-нибудь!
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