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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:32

ок
+
лудший!
v57
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:48

а как работает зелённая дорожка в выходные и тёмное время суток? зачисление происходит по понедельникам и с утра?
...
uaprofi
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Повідомлень: 1999
З нами з: 21.04.11
Подякував: 334 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:58

uaprofi, стандартно: авторизац лимит подымается в течен. 15..20мин, проводка -- на сл. опер. дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25063
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
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  #<1 ... 366367368369
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Конкорд (3683)
29.07.2018 14:58
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