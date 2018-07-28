ок
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лудший!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 13:48
а как работает зелённая дорожка в выходные и тёмное время суток? зачисление происходит по понедельникам и с утра?
...
Додано: Нед 29 лип, 2018 13:58
uaprofi, стандартно: авторизац лимит подымается в течен. 15..20мин, проводка -- на сл. опер. дн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:24
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:35
не только
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:36
дорога к теще работает независимо от дня недели и времени суток - регламент одинаковый если говорить о доступности средств - проводка в неопер время будет на сл. день просто.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:42
за перевод личных средств с Б5 (ТАСа) взяло комиссию
HackStock
если это произошло ..то перезвоните на гор линию ТАСа (0 (800) 503 580)они говорили что если личные средства то НЕ ДОЛЖНО быть комиссии (это изменилось в тарифах ТАСа) вроде с весны этого года ...специально узнавал ...раньше была комиссия (когда-то оплачивал через liqpay а на сайте продавца не продажа услуг а перевод с карты ...пришлось гасить карту в ноль что бы не попасть на комиссию)
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:56
ещё один вопрос: если делать по зелёной дорожке несколько операций в день на очень мелкие суммы (допустим на 1 грн.) и так каждый день, шото будет? или все будут довольны?
...
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:16
Да, есть ещё отдельные карточные продукты, в отдельных банках, как выяснилось
Всё IMHO
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