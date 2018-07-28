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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:32

ок
+
лудший!
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:48

а как работает зелённая дорожка в выходные и тёмное время суток? зачисление происходит по понедельникам и с утра?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:58

uaprofi, стандартно: авторизац лимит подымается в течен. 15..20мин, проводка -- на сл. опер. дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:24

  Вкладчик1234 написав:
  v57 написав:а выход с доходной сторонним п2п халявно или только айкон сеп?

Платный внешний p2p только у привата, востока и сбрф


c ТАС-овской Б5 за счёт собственных средств при пополнении карты моно, через приложение моно взяло 16.5 грн комиса за 100 грн перевод
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:35

  Вкладчик1234 написав:
  v57 написав:а выход с доходной сторонним п2п халявно или только айкон сеп?

Платный внешний p2p только у привата, востока и сбрф


не только
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:36

  uaprofi написав:а как работает зелённая дорожка в выходные и тёмное время суток? зачисление происходит по понедельникам и с утра?


дорога к теще работает независимо от дня недели и времени суток - регламент одинаковый если говорить о доступности средств - проводка в неопер время будет на сл. день просто.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:42

за перевод личных средств с Б5 (ТАСа) взяло комиссию

HackStock
если это произошло ..то перезвоните на гор линию ТАСа (0 (800) 503 580)они говорили что если личные средства то НЕ ДОЛЖНО быть комиссии (это изменилось в тарифах ТАСа) вроде с весны этого года ...специально узнавал ...раньше была комиссия (когда-то оплачивал через liqpay а на сайте продавца не продажа услуг а перевод с карты ...пришлось гасить карту в ноль что бы не попасть на комиссию) :wink:
vlad123
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:56

ещё один вопрос: если делать по зелёной дорожке несколько операций в день на очень мелкие суммы (допустим на 1 грн.) и так каждый день, шото будет? или все будут довольны?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:16

  IMPRINTER написав:не только

Да, есть ещё отдельные карточные продукты, в отдельных банках, как выяснилось :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:40

да ладно, изначально вопрос был о лудшем ;)
v57
 
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