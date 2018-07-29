пример приведёте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:58
Додано: Нед 29 лип, 2018 19:10
Выше что-то про ТАС написали, но я сам не сталкивался.
Да и вообще, "пакращення" вводятся банками достаточно активно, поэтому допускаю что мой изначальный список 3-х жадин возможно и не полный (я за все банки и продукты не могу ручаться)
Всё IMHO
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:31
Писали про БП - а это кредитка.
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