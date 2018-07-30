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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:58

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:не только

Да, есть ещё отдельные карточные продукты, в отдельных банках, как выяснилось :)

пример приведёте?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:10

  la9 написав:пример приведёте?

Выше что-то про ТАС написали, но я сам не сталкивался.

Да и вообще, "пакращення" вводятся банками достаточно активно, поэтому допускаю что мой изначальный список 3-х жадин возможно и не полный (я за все банки и продукты не могу ручаться) :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:32

  IMPRINTER написав:не только

Огласите весь список, пжлста (с)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:31

  Вкладчик1234 написав:Выше что-то про ТАС написали, но я сам не сталкивался.

Писали про БП - а это кредитка.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:03

КоКо -- луДшЫй! Ооочень даже :)

Звякнул знакомый, которому я год назад советовал зайти в банку.
Ему обнулили лимит на кредитке, грит из-за Михи: КоКо типа не продлил лимит на новый срок, а он ждал, шо повысят чуть ли не в 3 раза :roll: :evil:
А шо КоКо реально своим проверенным бойцам вот так просто из-за этой долбаной братии: миха, кагор и понд, по которой идут даже криминальные дела может порезать кредитку?
У чела я так понял 5..6 лимитов под типапросрочку постоянно лежало у КоКо :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:29

Re: Конкорд

Что с СЭПами с Конкорда? У меня ни один из СЭПов, которые я сделал с Конкорда в 10 утра до сих пор не дошёл до получателя. Кредиту, например, ПУМБа гасил. Сегодня последний день, так и влететь можно.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:34

Re: Конкорд

  Andrew75 написав:Что с СЭПами с Конкорда?

По моим, отправленным до 8:00 пришли СМС-ки в 9:30 от КоКо о списании и до 14:00 от получателя
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 367368369370
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