пример приведёте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:58
Додано: Нед 29 лип, 2018 19:10
Выше что-то про ТАС написали, но я сам не сталкивался.
Да и вообще, "пакращення" вводятся банками достаточно активно, поэтому допускаю что мой изначальный список 3-х жадин возможно и не полный (я за все банки и продукты не могу ручаться)
Всё IMHO
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:31
Писали про БП - а это кредитка.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:03
КоКо -- луДшЫй! Ооочень даже :)
Звякнул знакомый, которому я год назад советовал зайти в банку.
Ему обнулили лимит на кредитке, грит из-за Михи: КоКо типа не продлил лимит на новый срок, а он ждал, шо повысят чуть ли не в 3 раза
А шо КоКо реально своим проверенным бойцам вот так просто из-за этой долбаной братии: миха, кагор и понд, по которой идут даже криминальные дела может порезать кредитку?
У чела я так понял 5..6 лимитов под типапросрочку постоянно лежало у КоКо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:29
Re: Конкорд
Что с СЭПами с Конкорда? У меня ни один из СЭПов, которые я сделал с Конкорда в 10 утра до сих пор не дошёл до получателя. Кредиту, например, ПУМБа гасил. Сегодня последний день, так и влететь можно.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:34
Re: Конкорд
По моим, отправленным до 8:00 пришли СМС-ки в 9:30 от КоКо о списании и до 14:00 от получателя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:28
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:38
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:48
вас Аполлоныч просто локнул - поэтому СЭП и не уходит.
в этом банке опасно хранить деньги ввиду наличия тут этой выдающейся личности.
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