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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:53

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:Что с СЭПами с Конкорда? У меня ни один из СЭПов, которые я сделал с Конкорда в 10 утра до сих пор не дошёл до получателя. Кредиту, например, ПУМБа гасил. Сегодня последний день, так и влететь можно.


вас Аполлоныч просто локнул - поэтому СЭП и не уходит.
в этом банке опасно хранить деньги ввиду наличия тут этой выдающейся личности.

Да, звонили с финмониторинга Конкорда. Действительно, это они заблокировали. Завтра ждут у себя в отделении с объяснениями, куда и зачем переводил.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:55

Andrew75

а вы думали ...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:00

  IMPRINTER написав:Andrew75

а вы думали ...

Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:04

  Andrew75 написав:Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.


А за месяц какие обороты?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:06

Andrew75

вас об этом предупреждали
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:06

  Andrew75 написав:
  IMPRINTER написав:Andrew75

а вы думали ...

Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.

За 40к врядли вжарили бы.
А за месяц много?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:06

  Aps написав:
  Andrew75 написав:Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.


А за месяц какие обороты?


еще раз - тут могут закрыть за копейки ... это два самых неадекватных банка - Конь и Барсук - тут самый отбитый наглухо финмон.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:10

  Aps написав:
  Andrew75 написав:Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.


А за месяц какие обороты?

В этом месяце были обороты около 330К.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:11

  IMPRINTER написав:еще раз - тут могут закрыть за копейки ... это два самых неадекватных банка - Конь и Барсук - тут самый отбитый наглухо финмон.

Да ладно. СЭПы не идут, потому, что ICON не работает.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:13

Re: Конкорд

  Andrew75 написав:что это кредитка, номер и что она моя

Видумують всяке, це що на рахунки 3 осіб ніззя платити?
Бізобразіє.
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