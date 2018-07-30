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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:53
IMPRINTER написав: Andrew75 написав:
Что с СЭПами с Конкорда? У меня ни один из СЭПов, которые я сделал с Конкорда в 10 утра до сих пор не дошёл до получателя. Кредиту, например, ПУМБа гасил. Сегодня последний день, так и влететь можно.
вас Аполлоныч просто локнул - поэтому СЭП и не уходит.
в этом банке опасно хранить деньги ввиду наличия тут этой выдающейся личности.
Да, звонили с финмониторинга Конкорда. Действительно, это они заблокировали. Завтра ждут у себя в отделении с объяснениями, куда и зачем переводил.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:55
Andrew75
а вы думали ...
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:00
IMPRINTER написав:Andrew75
а вы думали ...
Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:04
Andrew75 написав:
Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.
А за месяц какие обороты?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:06
Andrew75
вас об этом предупреждали
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:06
Andrew75 написав: IMPRINTER написав:Andrew75
а вы думали ...
Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.
За 40к врядли вжарили бы.
А за месяц много?
Всё IMHO
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:06
Aps написав: Andrew75 написав:
Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.
А за месяц какие обороты?
еще раз - тут могут закрыть за копейки ... это два самых неадекватных банка - Конь и Барсук - тут самый отбитый наглухо финмон.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:10
Aps написав: Andrew75 написав:
Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.
А за месяц какие обороты?
В этом месяце были обороты около 330К.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:11
IMPRINTER написав:
еще раз - тут могут закрыть за копейки ... это два самых неадекватных банка - Конь и Барсук - тут самый отбитый наглухо финмон.
Да ладно. СЭПы не идут, потому, что ICON не работает.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:13
Andrew75 написав:
что это кредитка, номер и что она моя
Видумують всяке, це що на рахунки 3 осіб ніззя платити?
Бізобразіє.
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