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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:15
Andrew75 написав: Aps написав: Andrew75 написав:
Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.
А за месяц какие обороты?
В этом месяце были обороты около 330К.
Вот вам и ответ
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