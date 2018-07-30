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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:15

  Andrew75 написав:
  Aps написав:
  Andrew75 написав:Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.


А за месяц какие обороты?

В этом месяце были обороты около 330К.

Вот вам и ответ
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Повідомлень: 76
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  #<1 ... 369370371372
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Конкорд (3711)
30.07.2018 18:15
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