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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:15

  Andrew75 написав:
  Aps написав:
  Andrew75 написав:Сказали принести выписки или иформацию о том, куда переводил. Если это кредитка, то чтоб было видно, что это кредитка, номер и что она моя. Главное, сегодня я операций тех делал всего на 40К, в общем.
В общем, банк для нищебродов какой-то.


А за месяц какие обороты?

В этом месяце были обороты около 330К.

Вот вам и ответ
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:32

Тут https://concord.ua/uploads/1/6225-2018_07_01.pdf
банка звітність опублікувала за 2018 рік 2 квартал.
Наілудшіший продовжує бути ризиковим.
Надувається кредитний портфель в основному юриків.
Є подвійний ріст і кредопортфеля фізиків але він становить незначну частину (біля 33 млн).
Кредопортфель юриків дуже паршиво резервується.
Пасиви юриків з банки мають тенденцію до вимивання і заміщення їх пасивами фізиків.
Значно зросли адміністративні і операційні витрати - банка живе не по кишені.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:44

а какие стандартные лимиты по снятию кеша с доходной?
и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:47

  uaprofi написав:а какие стандартные лимиты по снятию кеша с доходной?
и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?

эквивалент 1000 дол сутки, 5 операций.
Кроме собственного банкомата нигде не получалось больше 1000 за 1 операцию снять
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:48

  uaprofi написав:и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?

Ощадик выдавал 2000, правда уже давненько.
Говорят ещё Агриколь относительно щедр.

Скорее всего лимиты выдачи отличаются ещё и по регионам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:54

Re: Конкорд

...ох что-то много вопросов...)
Айкон не работатет ?...ну незнаю у меня работает
межбанк последний платежик оформленный в 17.50 и тот дошел и зачислен )
Аполоныч зверствует ?)...ну незнаю , было и у меня..) с год назад , позвонил мой менеджер и...задал вопрос "а чего вы тут делаете (С)" ... :roll: . Я уже було расстроился..даже Скунса вспомнил и сетовать начал что эта болезнь зараз...ну в общем объяснил суть и отправителей /получателей назвал , то есть обозначил что движение средств средь ближайшего окружения и никаких ФОПов или других операций с бюджетными или средства юр.лиц категорически не проводится как и никакого использования счетов для предпринимательской деятельности...ну ниче - приняли и никто меня не торбит больше , так что в моем случае достаточно было телефонного разговора.
Ну а про этого Форвардовского Андрея...забыл как там его ФИО даже не напоминайте - это псих ненормальный ну как впрочем и банк , который наехал за чистые операции физ.лица где-то 60-80 т.грн проводки все по межбанку за месяц ..и не помогли и сканкопии платежек на 500т.гр куда и откуда ходили мои деньги они видители захотели еще поксерить мои и моих родственников оригиналы договоров депозитных и кредитных , просто предъявить их менеджеру для ознакомления - им показалось недостаточно...после чего этот Андрей был послан взад с аргументацией наличия моих прав в части банковской тайны( ну извините достали ) и не нарадуюсь что с ними не имею никаких отношений...как говорят с умным лучше потерять чем с дураком найти :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:55

Re: Конкорд

  Вкладчик1234 написав:Ощадик выдавал 2000

..не не..Ощадик уже не тот )
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:00

  -VICTOR- написав:
  Вкладчик1234 написав:Ощадик выдавал 2000

..не не..Ощадик уже не тот )

200 грн пайка Мого банку. :(
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:03

Re: Конкорд

  HackStock написав:эквивалент 1000 дол сутки, 5 операций.
Кроме собственного банкомата нигде не получалось больше 1000 за 1 операцию снять


Т.Е. по факту с карты в день можно снять 5000?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:08

uaprofi по факту вы снимите столько сколько сможете обойти банков/банкоматов - вы же видите что дают мало и жадно чужаки... и согласно лимитов установленных по вашей карте
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