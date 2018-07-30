Додано: Пон 30 лип, 2018 17:54

...ох что-то много вопросов...)Айкон не работатет ?...ну незнаю у меня работаетмежбанк последний платежик оформленный в 17.50 и тот дошел и зачислен )Аполоныч зверствует ?)...ну незнаю , было и у меня..) с год назад , позвонил мой менеджер и...задал вопрос "а чего вы тут делаете (С)" .... Я уже було расстроился..даже Скунса вспомнил и сетовать начал что эта болезнь зараз...ну в общем объяснил суть и отправителей /получателей назвал , то есть обозначил что движение средств средь ближайшего окружения и никаких ФОПов или других операций с бюджетными или средства юр.лиц категорически не проводится как и никакого использования счетов для предпринимательской деятельности...ну ниче - приняли и никто меня не торбит больше , так что в моем случае достаточно было телефонного разговора.Ну а про этого Форвардовского Андрея...забыл как там его ФИО даже не напоминайте - это псих ненормальный ну как впрочем и банк , который наехал за чистые операции физ.лица где-то 60-80 т.грн проводки все по межбанку за месяц ..и не помогли и сканкопии платежек на 500т.гр куда и откуда ходили мои деньги они видители захотели еще поксерить мои и моих родственников оригиналы договоров депозитных и кредитных , просто предъявить их менеджеру для ознакомления - им показалось недостаточно...после чего этот Андрей был послан взад с аргументацией наличия моих прав в части банковской тайны( ну извините достали ) и не нарадуюсь что с ними не имею никаких отношений...как говорят с умным лучше потерять чем с дураком найти