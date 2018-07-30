Andrew75 написав:
В этом месяце были обороты около 330К.
Вот вам и ответ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:15
Вот вам и ответ
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:32
Тут
банка звітність опублікувала за 2018 рік 2 квартал.
Наілудшіший продовжує бути ризиковим.
Надувається кредитний портфель в основному юриків.
Є подвійний ріст і кредопортфеля фізиків але він становить незначну частину (біля 33 млн).
Кредопортфель юриків дуже паршиво резервується.
Пасиви юриків з банки мають тенденцію до вимивання і заміщення їх пасивами фізиків.
Значно зросли адміністративні і операційні витрати - банка живе не по кишені.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:44
а какие стандартные лимиты по снятию кеша с доходной?
и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?
...
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:47
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:48
Ощадик выдавал 2000, правда уже давненько.
Говорят ещё Агриколь относительно щедр.
Скорее всего лимиты выдачи отличаются ещё и по регионам
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:54
Re: Конкорд
...ох что-то много вопросов...)
Айкон не работатет ?...ну незнаю у меня работает
межбанк последний платежик оформленный в 17.50 и тот дошел и зачислен )
Аполоныч зверствует ?)...ну незнаю , было и у меня..) с год назад , позвонил мой менеджер и...задал вопрос "а чего вы тут делаете (С)" ... . Я уже було расстроился..даже Скунса вспомнил и сетовать начал что эта болезнь зараз...ну в общем объяснил суть и отправителей /получателей назвал , то есть обозначил что движение средств средь ближайшего окружения и никаких ФОПов или других операций с бюджетными или средства юр.лиц категорически не проводится как и никакого использования счетов для предпринимательской деятельности...ну ниче - приняли и никто меня не торбит больше , так что в моем случае достаточно было телефонного разговора.
Ну а про этого Форвардовского Андрея...забыл как там его ФИО даже не напоминайте - это псих ненормальный ну как впрочем и банк , который наехал за чистые операции физ.лица где-то 60-80 т.грн проводки все по межбанку за месяц ..и не помогли и сканкопии платежек на 500т.гр куда и откуда ходили мои деньги они видители захотели еще поксерить мои и моих родственников оригиналы договоров депозитных и кредитных , просто предъявить их менеджеру для ознакомления - им показалось недостаточно...после чего этот Андрей был послан взад с аргументацией наличия моих прав в части банковской тайны( ну извините достали ) и не нарадуюсь что с ними не имею никаких отношений...как говорят с умным лучше потерять чем с дураком найти
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:55
Re: Конкорд
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:00
200 грн пайка Мого банку.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:03
Re: Конкорд
Т.Е. по факту с карты в день можно снять 5000?
...
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:08
uaprofi по факту вы снимите столько сколько сможете обойти банков/банкоматов - вы же видите что дают мало и жадно чужаки... и согласно лимитов установленных по вашей карте
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