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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:14
В Айконі по всіх картах ліміти і кількість операцій стоять по нулях...це "покращення" яке ще не покращили?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:18
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:24
бта
пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.
начались вопросы.
теперь там моих депо нет.
а вы говорите зверства 300т
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:28
Re: Конкорд
Я в БТА снимал по 3 за раз
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:29
а шо депозиты коко можно пополнять на прямую сепом?
...
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:32
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:59
спрашивали про лимит, который по умолчанию установлен,
Так вот по умолчанию лимит стоит на 5 операций снятия в банкомате, его можно легко поднять через айкон на сутки, звонком на месяц и письменным заявлением в отделении на весь срок действия карты
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