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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:14
В Айконі по всіх картах ліміти і кількість операцій стоять по нулях...це "покращення" яке ще не покращили?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:18
Вкладчик1234 написав: uaprofi написав:
и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?
Ощадик выдавал 2000, правда уже давненько.
Говорят ещё Агриколь относительно щедр.
Скорее всего лимиты выдачи отличаются ещё и по регионам
Кредиколя 3к в последнее время наливал за один подход.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:24
пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.
начались вопросы.
теперь там моих депо нет.
а вы говорите зверства 300т
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v57
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:28
Я в БТА снимал по 3 за раз
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:29
v57 написав:
пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.
а шо депозиты коко можно пополнять на прямую сепом?
...
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uaprofi
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:32
uaprofi написав: v57 написав:
пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.
а шо депозиты коко можно пополнять на прямую сепом?
зачем.он же платный.
я писал о БТА-банке
вернее о его мониторинге
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v57
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:59
uaprofi написав: HackStock написав:
эквивалент 1000 дол сутки, 5 операций.
Кроме собственного банкомата нигде не получалось больше 1000 за 1 операцию снять
Т.Е. по факту с карты в день можно снять 5000?
спрашивали про лимит, который по умолчанию установлен,
Так вот по умолчанию лимит стоит на 5 операций снятия в банкомате, его можно легко поднять через айкон на сутки, звонком на месяц и письменным заявлением в отделении на весь срок действия карты
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HackStock
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Додано: Пон 30 лип, 2018 19:27
guntherhouse777 написав: Вкладчик1234 написав: uaprofi написав:
и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?
Ощадик выдавал 2000, правда уже давненько.
Говорят ещё Агриколь относительно щедр.
Скорее всего лимиты выдачи отличаются ещё и по регионам
Кредиколя 3к в последнее время наливал за один подход.
Я на прошлой неделе 5 кГрн за раз снял. Больше просто не нужно было, но подозреваю, что снять можно было и 8 (банкомет был загружен 200тками, и во времена АТМосферы был протестирован, что 40 банкнот за один заход по чужим картам выдавал лёгко).
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Flamingo
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Додано: Пон 30 лип, 2018 19:40
А где % на остаток? И кэшбека тоже нет. У кого-то было зачисление % сегодня?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 19:49
uaprofi написав: v57 написав:
пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.
а шо депозиты коко можно пополнять на прямую сепом?
Без проблем, без комисс, прям на 2630хх
Вот шото Аполоныч реально начинает напрягать
В Авале или ОТП за оборот 300К/мес, в УкрЭксИме за депо 500К, сразу платину с приоритипасс и шаровой годовой страховкой дают. Просто нуна правильно опросную анкету заполнить, а не давать на откуп менагеру, который абы як птички пораставляет и про яхту, машины и др. самокаты ничо даж и не спрашивает.
А Аполоныч как тока видит 100К обороту, сразу наличие самокату проверят, 200К - москвич тестя, 300К -- жип на евробляхах
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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