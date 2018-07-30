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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:14

В Айконі по всіх картах ліміти і кількість операцій стоять по нулях...це "покращення" яке ще не покращили? :(
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:18

  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?

Ощадик выдавал 2000, правда уже давненько.
Говорят ещё Агриколь относительно щедр.

Скорее всего лимиты выдачи отличаются ещё и по регионам

Кредиколя 3к в последнее время наливал за один подход.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:24

бта

пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.
начались вопросы.
теперь там моих депо нет.
а вы говорите зверства 300т :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:28

Re: Конкорд

Я в БТА снимал по 3 за раз
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:29

  v57 написав:пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.

а шо депозиты коко можно пополнять на прямую сепом?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:32

  uaprofi написав:
  v57 написав:пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.

а шо депозиты коко можно пополнять на прямую сепом?

зачем.он же платный.
я писал о БТА-банке
вернее о его мониторинге :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:59

  uaprofi написав:
  HackStock написав:эквивалент 1000 дол сутки, 5 операций.
Кроме собственного банкомата нигде не получалось больше 1000 за 1 операцию снять


Т.Е. по факту с карты в день можно снять 5000?

спрашивали про лимит, который по умолчанию установлен,
Так вот по умолчанию лимит стоит на 5 операций снятия в банкомате, его можно легко поднять через айкон на сутки, звонком на месяц и письменным заявлением в отделении на весь срок действия карты
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:27

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:и может есть проверенные банкоматы какие выдают больше штуки за раз?

Ощадик выдавал 2000, правда уже давненько.
Говорят ещё Агриколь относительно щедр.

Скорее всего лимиты выдачи отличаются ещё и по регионам

Кредиколя 3к в последнее время наливал за один подход.

Я на прошлой неделе 5 кГрн за раз снял. Больше просто не нужно было, но подозреваю, что снять можно было и 8 (банкомет был загружен 200тками, и во времена АТМосферы был протестирован, что 40 банкнот за один заход по чужим картам выдавал лёгко).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:40

А где % на остаток? И кэшбека тоже нет. У кого-то было зачисление % сегодня?
SergR
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:49

  uaprofi написав:
  v57 написав:пополнял сепом из альфы неск.раз депозит на суммы в районе 10т.

а шо депозиты коко можно пополнять на прямую сепом?

Без проблем, без комисс, прям на 2630хх

Вот шото Аполоныч реально начинает напрягать
В Авале или ОТП за оборот 300К/мес, в УкрЭксИме за депо 500К, сразу платину с приоритипасс и шаровой годовой страховкой дают. Просто нуна правильно опросную анкету заполнить, а не давать на откуп менагеру, который абы як птички пораставляет и про яхту, машины и др. самокаты ничо даж и не спрашивает.
А Аполоныч как тока видит 100К обороту, сразу наличие самокату проверят, 200К - москвич тестя, 300К -- жип на евробляхах 8) :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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