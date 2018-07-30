Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29

clientage





да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...

в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже

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