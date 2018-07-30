clientage
да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29
clientage
да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
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Додано: Пон 30 лип, 2018 20:42
IMPRINTER, ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.
Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводить
А пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-ну
ПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь
... делайте хоть что-нибудь!
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