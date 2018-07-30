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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29

clientage


да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:42

IMPRINTER, ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.
Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводить :)
А пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-ну :mrgreen:

ПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 371372373374
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