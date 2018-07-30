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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29

clientage


да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:42

IMPRINTER, ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.
Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводить :)
А пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-ну :mrgreen:

ПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:05

  IMPRINTER написав:clientage


да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:22

  clientage написав:IMPRINTER, ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.
Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводить :)
А пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-ну :mrgreen:

ПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь :mrgreen: :mrgreen:


в любом случае даже п2п при желании компетентных органов всегда можно установить конечного получателя и отправителя как бы не был запутан след .. а вот нал - это анонимное происхождение ... именно поэтому нал мониторится более серьезно . в законе сказано об обязательном финмониторинге именно наличных операций на 150 к ...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:28

  sens написав:
  IMPRINTER написав:clientage


да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно


а при чем тут официальная зарплата?
что общего между зарплатой и оборотом по счету ?
миллионный оборот по счету может быть у человека с мин. зарплатой 3700 грн. и распоряжаться ими он может как угодно - если он хочет их 1000 раз в день переводить между своими счетами и создать этим оборот в миллион - это его конституционное право распоряжаться своим имуществом так как ему хочется, и естественно он не сможет принести справку о доходах на 1 миллион как этого хочет Аполлоныч и его друганы, которые не разделяют понятия "новые" деньги и "старые" деньги, у него есть справка о зарплате на 3700 грн., которая подтверждает первичное происхождение суммы новых денег, которые создали оборот в 1 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:36

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:в любом случае даже п2п при желании компетентных органов

Это уже будет следствие. Аполонычу оно не нуна. Ему и так хватает головной боли, шо регулятор возложил на него функ-и гл. жандарма БС :mrgreen: Все беды от регулятора, его вдрух появивхишся жандармских полномочий, которые никто проконтроллировать то и не может.
Ну а банки попали между двух огней: НБУ и клиент. Вот хай и выбирают, кто им дорог. Почему один и тот же чел может быть ВИПом в одном солидном банке и может быть выгнан лабутеном под зад в др. банке- ̶з̶а̶м̶у̶х̶р̶ы̶ш̶к̶е̶ :mrgreen:
Как мин. страдает репутация чел-ка, возможен нервный срыв, тут и до необратимых последствий для жизни клиента недалеко :mrgreen:
Аполоныч опомнись, ты можешь убить во мне чел-ка, и разбудить зверя :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки.

для галочки мона локнуть када тышком-нышком
Понятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки!

ПС. Ведь реально можно взять 10000 и 30дн кидать их по р2р на каждую свою карту и обратно для поддержания РАЗ в МЕСЯЦ каждой карты в активности, а то банк залочит её за неактивность. Ведь это банк придумал в своих тарифах это правило про неактивность, а у меня есть 30 карт, которые обслуживают годовые депо -- вот и обоснование фин. целесообразности этого треммора карт.
Нее, мона было и по 1грн кидать, наверное, но почему низзя именно 10К, у меня так в шаблоне компьютер забил? :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 30 лип, 2018 21:57, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:52

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки.

для галочки мона локнуть када тышком-нышком
Понятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки!


да шо вы со своими нищебродскими 300 к уже третий раз их вспоминаете как о какой-то космической сумме за которую вас не трогали ... еще пару лет назад за оборот безнала по счету 3 ляма в мес. ниодин приличный банк даже не пикнул, даже примат с его гестапо, а стоило немного поубавить - так звонил начальник отделение и интересовался, что случилось? почему у вас упали обороты? можете хоть до конца квартала еще немного погонять ... а то премий у нас не будет.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 30 лип, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:56

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки.

для галочки мона локнуть када тышком-нышком
Понятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки!


да шо вы со своими нищебродскими 300 к уже третий раз их вспоминаете ... еще пару лет назад за оборот безнала по счету 3 ляма в мес. ниодин приличный банк даже не пикнул, а стоило немного поубавить - так звонил начальник отделение и интересовался, что случилось? почему у вас упали обороты? можете хоть до конца квартала еще немного погонять ... а то премий у нас не будет.

Агаа, меня бегущие Нацики почти этими словами про оборот спрашивали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:57

Наофтопили тут про финмон.
И, это когда надо бить в набат: где проценты?
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