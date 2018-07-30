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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 372373374375> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.4 5 26 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 7 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 31% 8 Всього голосів : 26 Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29 clientage





да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...

в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34657 З нами з: 06.08.09 Подякував: 204 раз. Подякували: 5498 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 20:42 IMPRINTER, ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.

Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводить

А пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-ну



ПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь , ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводитьА пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-нуПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25083 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2006 раз. Подякували: 2825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:05 IMPRINTER написав: clientage





да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...

в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно никому не верю sens

Повідомлень: 10901 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 633 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:22 clientage написав: IMPRINTER, ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.

Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводить

А пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-ну



ПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь , ну р2р обезличеными идут, банкам стремно тут объемы контроллировать.Ну а СЭПы, даже с котловых счетов обычно содержат в Назначении ФИО и счет самого отправителя. Банки сами стали эту инфу туда лепить, в этом сл. проверку авторизации выполнить проще простого. В нормальном банке это все д.б. автоматизировано. Ну и первичное анкетирование тож нуна с умом проводитьА пока банки с таким предвзятым финмоном просто распугивают денежных клиентов - не дураков, по сути дела пуская пыль в глаза НБУ. Ну-нуПС. Хай рЭгуЛатоР подымает планку обязательного финмона до 500..1000К/мес, а не занимается пукалками для нищебродофф. Совесть и честь нуна таки иметь



в любом случае даже п2п при желании компетентных органов всегда можно установить конечного получателя и отправителя как бы не был запутан след .. а вот нал - это анонимное происхождение ... именно поэтому нал мониторится более серьезно . в законе сказано об обязательном финмониторинге именно наличных операций на 150 к ... в любом случае даже п2п при желании компетентных органов всегда можно установить конечного получателя и отправителя как бы не был запутан след .. а вот нал - это анонимное происхождение ... именно поэтому нал мониторится более серьезно . в законе сказано об обязательном финмониторинге именно наличных операций на 150 к ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34657 З нами з: 06.08.09 Подякував: 204 раз. Подякували: 5498 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:28 sens написав: IMPRINTER написав: clientage





да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...

в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно



а при чем тут официальная зарплата?

что общего между зарплатой и оборотом по счету ?

миллионный оборот по счету может быть у человека с мин. зарплатой 3700 грн. и распоряжаться ими он может как угодно - если он хочет их 1000 раз в день переводить между своими счетами и создать этим оборот в миллион - это его конституционное право распоряжаться своим имуществом так как ему хочется, и естественно он не сможет принести справку о доходах на 1 миллион как этого хочет Аполлоныч и его друганы, которые не разделяют понятия "новые" деньги и "старые" деньги, у него есть справка о зарплате на 3700 грн., которая подтверждает первичное происхождение суммы новых денег, которые создали оборот в 1 млн. а при чем тут официальная зарплата?что общего между зарплатой и оборотом по счету ?миллионный оборот по счету может быть у человека с мин. зарплатой 3700 грн. и распоряжаться ими он может как угодно - если он хочет их 1000 раз в день переводить между своими счетами и создать этим оборот в миллион - это его конституционное право распоряжаться своим имуществом так как ему хочется, и естественно он не сможет принести справку о доходах на 1 миллион как этого хочет Аполлоныч и его друганы, которые не разделяют понятия "новые" деньги и "старые" деньги, у него есть справка о зарплате на 3700 грн., которая подтверждает первичное происхождение суммы новых денег, которые создали оборот в 1 млн. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34657 З нами з: 06.08.09 Подякував: 204 раз. Подякували: 5498 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:36 Re: Конкорд IMPRINTER написав: в любом случае даже п2п при желании компетентных органов в любом случае даже п2п при желании компетентных органов

Это уже будет следствие. Аполонычу оно не нуна. Ему и так хватает головной боли, шо регулятор возложил на него функ-и гл. жандарма БС Все беды от регулятора, его вдрух появивхишся жандармских полномочий, которые никто проконтроллировать то и не может.

Ну а банки попали между двух огней: НБУ и клиент. Вот хай и выбирают, кто им дорог. Почему один и тот же чел может быть ВИПом в одном солидном банке и может быть выгнан лабутеном под зад в др. банке- ̶з̶а̶м̶у̶х̶р̶ы̶ш̶к̶е̶

Как мин. страдает репутация чел-ка, возможен нервный срыв, тут и до необратимых последствий для жизни клиента недалеко

Аполоныч опомнись, ты можешь убить во мне чел-ка, и разбудить зверя Это уже будет следствие. Аполонычу оно не нуна. Ему и так хватает головной боли, шо регулятор возложил на него функ-и гл. жандарма БСВсе беды от регулятора, его вдрух появивхишся жандармских полномочий, которые никто проконтроллировать то и не может.Ну а банки попали между двух огней: НБУ и клиент. Вот хай и выбирают, кто им дорог. Почему один и тот же чел может быть ВИПом в одном солидном банке и может быть выгнан лабутеном под зад в др. банке- ̶з̶а̶м̶у̶х̶р̶ы̶ш̶к̶е̶Как мин. страдает репутация чел-ка, возможен нервный срыв, тут и до необратимых последствий для жизни клиента недалекоАполоныч опомнись, ты можешь убить во мне чел-ка, и разбудить зверя ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25083 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2006 раз. Подякували: 2825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:47 Re: Конкорд IMPRINTER написав: тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки. тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки.

для галочки мона локнуть када тышком-нышком

Понятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки!



ПС. Ведь реально можно взять 10000 и 30дн кидать их по р2р на каждую свою карту и обратно для поддержания РАЗ в МЕСЯЦ каждой карты в активности, а то банк залочит её за неактивность. Ведь это банк придумал в своих тарифах это правило про неактивность, а у меня есть 30 карт, которые обслуживают годовые депо -- вот и обоснование фин. целесообразности этого треммора карт.

Нее, мона было и по 1грн кидать, наверное, но почему низзя именно 10К, у меня так в шаблоне компьютер забил? для галочки мона локнуть када тышком-нышкомПонятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки!ПС. Ведь реально можно взять 10000 и 30дн кидать их по р2р на каждую свою карту и обратно для поддержания РАЗ в МЕСЯЦ каждой карты в активности, а то банк залочит её за неактивность. Ведь это банк придумал в своих тарифах это правило про неактивность, а у меня есть 30 карт, которые обслуживают годовые депо -- вот и обоснование фин. целесообразности этого треммора карт.Нее, мона было и по 1грн кидать, наверное, но почему низзя именно 10К, у меня так в шаблоне компьютер забил? Востаннє редагувалось clientage в Пон 30 лип, 2018 21:57, всього редагувалось 2 разів. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25083 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2006 раз. Подякували: 2825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:52 clientage написав: IMPRINTER написав: тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки. тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки.

для галочки мона локнуть када тышком-нышком

Понятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки! для галочки мона локнуть када тышком-нышкомПонятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки!



да шо вы со своими нищебродскими 300 к уже третий раз их вспоминаете как о какой-то космической сумме за которую вас не трогали ... еще пару лет назад за оборот безнала по счету 3 ляма в мес. ниодин приличный банк даже не пикнул, даже примат с его гестапо, а стоило немного поубавить - так звонил начальник отделение и интересовался, что случилось? почему у вас упали обороты? можете хоть до конца квартала еще немного погонять ... а то премий у нас не будет. да шо вы со своими нищебродскими 300 к уже третий раз их вспоминаете как о какой-то космической сумме за которую вас не трогали ... еще пару лет назад за оборот безнала по счету 3 ляма в мес. ниодин приличный банк даже не пикнул, даже примат с его гестапо, а стоило немного поубавить - так звонил начальник отделение и интересовался, что случилось? почему у вас упали обороты? можете хоть до конца квартала еще немного погонять ... а то премий у нас не будет. Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 30 лип, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34657 З нами з: 06.08.09 Подякував: 204 раз. Подякували: 5498 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:56 IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав: тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки. тут как раз есть пару удобных свинорылов, которых можно локнуть для галочки.

для галочки мона локнуть када тышком-нышком

Понятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки! для галочки мона локнуть када тышком-нышкомПонятное дело, шо финмон -- дело приватное, щепетильное, и когда оно вдруг вылазит на божий свет, то эт значит, шо там шото не так. Т.е. клиент не боится своих оборотов, смело и открыто говорит о 300К/мес, одного этого уже достаточно, шобы ему поверили и отстали с проверками...в стране чести, а не в стране для галочки!



да шо вы со своими нищебродскими 300 к уже третий раз их вспоминаете ... еще пару лет назад за оборот безнала по счету 3 ляма в мес. ниодин приличный банк даже не пикнул, а стоило немного поубавить - так звонил начальник отделение и интересовался, что случилось? почему у вас упали обороты? можете хоть до конца квартала еще немного погонять ... а то премий у нас не будет. да шо вы со своими нищебродскими 300 к уже третий раз их вспоминаете ... еще пару лет назад за оборот безнала по счету 3 ляма в мес. ниодин приличный банк даже не пикнул, а стоило немного поубавить - так звонил начальник отделение и интересовался, что случилось? почему у вас упали обороты? можете хоть до конца квартала еще немного погонять ... а то премий у нас не будет.

Агаа, меня бегущие Нацики почти этими словами про оборот спрашивали Агаа, меня бегущие Нацики почти этими словами про оборот спрашивали ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25083 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2006 раз. Подякували: 2825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:57 Наофтопили тут про финмон.

И, это когда надо бить в набат: где проценты? Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

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Повідомлень: 3224 З нами з: 06.01.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 372373374375> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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