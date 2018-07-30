Додано: Пон 30 лип, 2018 21:59

clientage



ну с нацики ваши это тот же конь тока в профиль .. все эти банки-микробы - это не для свиноты. Хотя в трасте приличные свинорылы в день перегоняли два регулятивных капитала того траста в длень и он не пикнул - но перед смертью правда пришла какаято отмороденная баба и разослала таки письма какие, но спрашивали не за оборотв, а ща количество открытых счетов. 5 сечтов ей показалось много ... в Дельте у меня было 35 счетов по 2-3 карты еще к каждому из тоже Кинберг не трогала.

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