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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:59
clientage
ну с нацики ваши это тот же конь тока в профиль .. все эти банки-микробы - это не для свиноты. Хотя в трасте приличные свинорылы в день перегоняли два регулятивных капитала того траста в длень и он не пикнул - но перед смертью правда пришла какаято отмороденная баба и разослала таки письма какие, но спрашивали не за оборотв, а ща количество открытых счетов. 5 сечтов ей показалось много ... в Дельте у меня было 35 счетов по 2-3 карты еще к каждому из тоже Кинберг не трогала.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:02
wig написав:
Наофтопили тут про финмон
Ну перенесите нас куданить сюды Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А шо тута и %% плотють, я думал ток лабутены раздають
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:03
IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав:clientage
да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно
а при чем тут официальная зарплата?
что общего между зарплатой и оборотом по счету ?
миллионный оборот по счету может быть у человека с мин. зарплатой 3700 грн. и распоряжаться ими он может как угодно - если он хочет их 1000 раз в день переводить между своими счетами и создать этим оборот в миллион - это его конституционное право распоряжаться своим имуществом так как ему хочется, и естественно он не сможет принести справку о доходах на 1 миллион как этого хочет Аполлоныч и его друганы, которые не разделяют понятия "новые" деньги и "старые" деньги, у него есть справка о зарплате на 3700 грн., которая подтверждает первичное происхождение суммы новых денег, которые создали оборот в 1 млн.
Все что бесплатно,то бесплатно. Вот в ОТП таких проблем нету и сейчас , так как любая операция обходится клиенту в копеечку
никому не верю
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:06
clientage написав:
А шо тута и %% плотють, я думал ток лабутены раздають
Среднелудшие ставки по всем валютам.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:10
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 30 лип, 2018 22:18
wig написав: clientage написав:
А шо тута и %% плотють, я думал ток лабутены раздають
Среднелудшие ставки по всем валютам.
Ну грн. на депо тут %% никакие, есть ещё столбы на год вперёд. Ток с Доходной есть прок пока лабутен в углу стоит и не отсвечивает.
А валюту вааще стрёмно куда-либо нести в наше смутное время
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 31 лип, 2018 02:13
clientage написав:
А валюту вааще стрёмно куда-либо нести в наше смутное время
...тяжела ноша свинорыла..))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: Вів 31 лип, 2018 07:18
-VICTOR- написав: clientage написав:
А валюту вааще стрёмно куда-либо нести в наше смутное время
...тяжела ноша свинорыла..))
В Конкорде можно по курсу поменять вашу гривну на валюту и без депозита,главное-ваше присутствие
никому не верю
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Додано: Вів 31 лип, 2018 07:30
Кстати, а с мониторингом карты Доходная за неактивность (не использование): через сколько эта лабуда включается в действие?
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Додано: Вів 31 лип, 2018 07:35
IMPRINTER написав:clientage
ну с нацики ваши это тот же конь тока в профиль .. все эти банки-микробы - это не для свиноты. Хотя в трасте приличные свинорылы в день перегоняли два регулятивных капитала того траста в длень и он не пикнул - но перед смертью правда пришла какаято отмороденная баба и разослала таки письма какие, но спрашивали не за оборотв, а ща количество открытых счетов. 5 сечтов ей показалось много ... в Дельте у меня было 35 счетов по 2-3 карты
еще к каждому из тоже Кинберг не трогала.
+ в др.банках
да билли милиган по сравнению с импри пацан
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