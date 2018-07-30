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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:59

clientage

ну с нацики ваши это тот же конь тока в профиль .. все эти банки-микробы - это не для свиноты. Хотя в трасте приличные свинорылы в день перегоняли два регулятивных капитала того траста в длень и он не пикнул - но перед смертью правда пришла какаято отмороденная баба и разослала таки письма какие, но спрашивали не за оборотв, а ща количество открытых счетов. 5 сечтов ей показалось много ... в Дельте у меня было 35 счетов по 2-3 карты еще к каждому из тоже Кинберг не трогала.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:02

Re: Конкорд

  wig написав:Наофтопили тут про финмон

Ну перенесите нас куданить сюды :)
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А шо тута и %% плотють, я думал ток лабутены раздають :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:03

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:clientage


да, что такое 300 к - это вообще смешно говорить даже что за них не спрашивают ...
в нормальных банках за вразы бОльшие суммы не спрашивают, если речь идет за безнал .. аполоныч же за безнал плющит даже
если зп 300к и официальная,да еще и в Конкорде,никто не будит Вас ловить,а так хитрим-юлим и пишем ересь про финмон в банке,не серьезно


а при чем тут официальная зарплата?
что общего между зарплатой и оборотом по счету ?
миллионный оборот по счету может быть у человека с мин. зарплатой 3700 грн. и распоряжаться ими он может как угодно - если он хочет их 1000 раз в день переводить между своими счетами и создать этим оборот в миллион - это его конституционное право распоряжаться своим имуществом так как ему хочется, и естественно он не сможет принести справку о доходах на 1 миллион как этого хочет Аполлоныч и его друганы, которые не разделяют понятия "новые" деньги и "старые" деньги, у него есть справка о зарплате на 3700 грн., которая подтверждает первичное происхождение суммы новых денег, которые создали оборот в 1 млн.

Все что бесплатно,то бесплатно. Вот в ОТП таких проблем нету и сейчас , так как любая операция обходится клиенту в копеечку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:06

  clientage написав:А шо тута и %% плотють, я думал ток лабутены раздають

Среднелудшие ставки по всем валютам.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:10

Re: Конкорд

  sens написав:Вот в ОТП таких проблем нету

В принципе, я вот так смотрю, мне для счастья и тишины от финмона хватит тока ОТП, Альфы, Аваля и ЭксИма. Ааа и еще ощАда... и всьооо 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:18

  wig написав:
  clientage написав:А шо тута и %% плотють, я думал ток лабутены раздають

Среднелудшие ставки по всем валютам.

Ну грн. на депо тут %% никакие, есть ещё столбы на год вперёд. Ток с Доходной есть прок пока лабутен в углу стоит и не отсвечивает.
А валюту вааще стрёмно куда-либо нести в наше смутное время
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 02:13

Re: Конкорд

  clientage написав:А валюту вааще стрёмно куда-либо нести в наше смутное время

...тяжела ноша свинорыла..))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:18

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:А валюту вааще стрёмно куда-либо нести в наше смутное время

...тяжела ноша свинорыла..))

В Конкорде можно по курсу поменять вашу гривну на валюту и без депозита,главное-ваше присутствие
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:30

Re: Конкорд

Кстати, а с мониторингом карты Доходная за неактивность (не использование): через сколько эта лабуда включается в действие?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:35

  IMPRINTER написав:clientage

ну с нацики ваши это тот же конь тока в профиль .. все эти банки-микробы - это не для свиноты. Хотя в трасте приличные свинорылы в день перегоняли два регулятивных капитала того траста в длень и он не пикнул - но перед смертью правда пришла какаято отмороденная баба и разослала таки письма какие, но спрашивали не за оборотв, а ща количество открытых счетов. 5 сечтов ей показалось много ... в Дельте у меня было 35 счетов по 2-3 карты еще к каждому из тоже Кинберг не трогала.


+ в др.банках
да билли милиган по сравнению с импри пацан ;)
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