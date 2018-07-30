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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:51
clientage написав:
и тишины от финмона хватит тока ОТП, Альфы, Аваля и ЭксИма. Ааа и еще ощАда
усі банки декодовані окрім Ааа
+50грн !
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