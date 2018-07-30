Додано: Вів 31 лип, 2018 10:31

Да. По картам должны были заплатить вчера. А сегодня - проценты по депо!

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