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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:51

Re: Конкорд

  clientage написав:и тишины от финмона хватит тока ОТП, Альфы, Аваля и ЭксИма. Ааа и еще ощАда

усі банки декодовані окрім Ааа
:)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:22

когда % и кишмиш от банки ждать? Вроде ж вчера должны были зайти, по ходу студенты-кодеры не могут посчитать по сложной формуле, в связи с повышением в середине месяца % на остаток))
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:24

  HackStock написав:когда % и кишмиш от банки ждать? Вроде ж вчера должны были зайти, по ходу студенты-кодеры не могут посчитать по сложной формуле, в связи с повышением в середине месяца % на остаток))

Предлагаю считать как всегда по 12%, потом выплатить отд. строкой коррекцию +2% за 15 дней :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:28

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Востаннє редагувалось Aps в Вів 31 лип, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:28

  HackStock написав:когда % и кишмиш от банки ждать? Вроде ж вчера должны были зайти, по ходу студенты-кодеры не могут посчитать по сложной формуле, в связи с повышением в середине месяца % на остаток))

По простой формуле (картам, где не повышался тариф), тоже ничего не выплатили.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:29

  HackStock написав:когда % и кишмиш от банки ждать? Вроде ж вчера должны были зайти, по ходу студенты-кодеры не могут посчитать по сложной формуле, в связи с повышением в середине месяца % на остаток))


да всегда платили в предпоследний день месяца - а вчера небыло ни %% ни кешбека.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:31

Да. По картам должны были заплатить вчера. А сегодня - проценты по депо!
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:31

Re: Конкорд

Поддержка, ожидаемо, говорит ждать сегодня
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Alex_ki
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