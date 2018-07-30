усі банки декодовані окрім Ааа
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:51
Re: Конкорд
усі банки декодовані окрім Ааа
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:22
когда % и кишмиш от банки ждать? Вроде ж вчера должны были зайти, по ходу студенты-кодеры не могут посчитать по сложной формуле, в связи с повышением в середине месяца % на остаток))
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:24
Предлагаю считать как всегда по 12%, потом выплатить отд. строкой коррекцию +2% за 15 дней
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:28
Востаннє редагувалось Aps в Вів 31 лип, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:28
По простой формуле (картам, где не повышался тариф), тоже ничего не выплатили.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:29
да всегда платили в предпоследний день месяца - а вчера небыло ни %% ни кешбека.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:31
Да. По картам должны были заплатить вчера. А сегодня - проценты по депо!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:31
Re: Конкорд
Поддержка, ожидаемо, говорит ждать сегодня
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
|