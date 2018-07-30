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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:50

DENVER_S
А шо, думали подарит? :mrgreen:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54

Re: Конкорд

Пришел на детский праздник и отнял все подарки. Как назвать такого человека?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54

  _Slava_ написав:DENVER_S
А шо, думали подарит? :mrgreen:


а про какие подарки речь? где подарок был?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 31 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:56

Re: Конкорд

Тихо, по соседски, это называется.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:56

Re: Конкорд

ИЧ на карман, а вам по чупа-чупсу)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:00

Re: Конкорд

Так пропишите внизу тарифов правила. И не задним числом. Чо за скотство?
Бизнес по днепровски.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:01

  DENVER_S написав:Так пропишите внизу тарифов правила. И не задним числом. Чо за скотство?
Бизнес по днепровски.


то пляка так делал. коню пох.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 31 лип, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:09

Re: Конкорд

Что за возмущения?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:10

Re: Конкорд

Г.... на вентилятор...
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:14

  IMPRINTER написав:з.ы. кешбек пришел, %% нет .. но как то мало пришло !

мне ничо не пришло :o
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