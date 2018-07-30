DENVER_S
А шо, думали подарит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:50
DENVER_S
А шо, думали подарит?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54
Re: Конкорд
Пришел на детский праздник и отнял все подарки. Как назвать такого человека?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 31 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:56
Re: Конкорд
Тихо, по соседски, это называется.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:56
Re: Конкорд
ИЧ на карман, а вам по чупа-чупсу)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:00
Re: Конкорд
Так пропишите внизу тарифов правила. И не задним числом. Чо за скотство?
Бизнес по днепровски.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:01
то пляка так делал. коню пох.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 31 лип, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 12:09
Re: Конкорд
Что за возмущения?
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:10
Re: Конкорд
Г.... на вентилятор...
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:14
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