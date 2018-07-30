|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:34
по версии кала типа выплатили сумму без учета налога типа грязными - щас пересчитают и выплатят чистыми - но все равно не сходится ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:40
Re: Конкорд
ага, у меня меньше в 3 раза сумма, чем должна быть уже с вычетом налога
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:42
вот и у меня так же ... поэтому понятно что кал говорит просто чтоб послать клиента.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:46
Re: Конкорд
В мене так і є, без податку, однак там нещасних 42 копійкі.
Зараз переглядають цей форум: angler, hvilya, Lost, slasva, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|