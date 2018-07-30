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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:34

по версии кала типа выплатили сумму без учета налога типа грязными - щас пересчитают и выплатят чистыми - но все равно не сходится ...
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:40

Re: Конкорд

ага, у меня меньше в 3 раза сумма, чем должна быть уже с вычетом налога
HackStock
 
Повідомлень: 81
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:42

  HackStock написав:ага, у меня меньше в 3 раза сумма, чем должна быть уже с вычетом налога


вот и у меня так же ... поэтому понятно что кал говорит просто чтоб послать клиента.
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Повідомлень: 34670
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:46

Re: Конкорд

В мене так і є, без податку, однак там нещасних 42 копійкі.
Кочевник
 
Повідомлень: 377
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Подякував: 58 раз.
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