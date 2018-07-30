RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:34

по версии кала типа выплатили сумму без учета налога типа грязными - щас пересчитают и выплатят чистыми - но все равно не сходится ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34673
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:40

Re: Конкорд

ага, у меня меньше в 3 раза сумма, чем должна быть уже с вычетом налога
HackStock
 
Повідомлень: 81
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:42

  HackStock написав:ага, у меня меньше в 3 раза сумма, чем должна быть уже с вычетом налога


вот и у меня так же ... поэтому понятно что кал говорит просто чтоб послать клиента.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34673
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:46

Re: Конкорд

В мене так і є, без податку, однак там нещасних 42 копійкі.
Кочевник
 
Повідомлень: 378
З нами з: 16.02.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:28

  Кочевник написав:В мене так і є, без податку, однак там нещасних 42 копійкі.

Это вы все про кэш, а на проценты нет, даже, намека. Караул!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:38

Re: Конкорд

Кокошка ЛудшЫй :lol: :mrgreen:
Сміявсь
Кочевник
 
Повідомлень: 378
З нами з: 16.02.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:29

а почему все ждали %%% ещё вчера? ведь в тарифах написано в последний рабочий день.
и сегодня вроде же рабочий день.
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2006
З нами з: 21.04.11
Подякував: 336 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:29

  wig написав:
  Кочевник написав:В мене так і є, без податку, однак там нещасних 42 копійкі.

Это вы все про кэш, а на проценты нет, даже, намека. Караул!

Де шановний офПред, шо там твориться, де прОценти? :mrgreen:
Втрачається вигода...який соррібунус можете запропонувати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:32

  uaprofi написав:а почему все ждали %%% ещё вчера? ведь в тарифах написано в последний рабочий день.
и сегодня вроде же рабочий день.

Не последний а передостанній робочий день місяця...прОценти продзілінькати мали ще вчора. :mrgreen:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:32

  uaprofi написав:а почему все ждали %%% ещё вчера? ведь в тарифах написано в последний рабочий день.
и сегодня вроде же рабочий день.


на заборе тоже написано ... по факту конь всегда кешек и %% на остаток платил в предпоследний рабочий день


з.ы. господа, кому-то вернули кешбек, украденный утром?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34673
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 376377378379>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, chelavek, karkar, vitaliy1111, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.