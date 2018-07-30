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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:34
по версии кала типа выплатили сумму без учета налога типа грязными - щас пересчитают и выплатят чистыми - но все равно не сходится ...
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:40
Re: Конкорд
ага, у меня меньше в 3 раза сумма, чем должна быть уже с вычетом налога
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:42
вот и у меня так же ... поэтому понятно что кал говорит просто чтоб послать клиента.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:46
Re: Конкорд
В мене так і є, без податку, однак там нещасних 42 копійкі.
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:28
Это вы все про кэш, а на проценты нет, даже, намека. Караул!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:38
Re: Конкорд
Кокошка ЛудшЫй
Сміявсь
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:29
а почему все ждали %%% ещё вчера? ведь в тарифах написано в последний рабочий день.
и сегодня вроде же рабочий день.
...
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:29
Де шановний офПред, шо там твориться, де прОценти?
Втрачається вигода...який соррібунус можете запропонувати?
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:32
Не последний а передостанній робочий день місяця...прОценти продзілінькати мали ще вчора.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:32
на заборе тоже написано ... по факту конь всегда кешек и %% на остаток платил в предпоследний рабочий день
з.ы. господа, кому-то вернули кешбек, украденный утром?
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