Банк Конкорд
скажите а аполлоныч в отпуск хоть на недельку не собирается? )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:02
Банк Конкорд
скажите а аполлоныч в отпуск хоть на недельку не собирается? )
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:03
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:05
Re: Конкорд
Фраза ніц не зрозуміла.
Матеріальні і моральні втрати слід соррібонусом компенсувати...як вважаєте?
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